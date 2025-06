Serie D: ecco i reparti che il club bianconero deve completare. Sansepolcro, Ciampelli cerca altre due pedine

SANSEPOLCRO Sta prendendo corpo il nuovo Sansepolcro, quello che dovrà dimostrarsi all’altezza del prossimo campionato di serie D e che il tecnico Davide Ciampelli e il diesse Emanuele Monni hanno in buona misura già costruito. Finora, sono stati ingaggiati tutti giocatori di categoria o che comunque in essa hanno maturato esperienze importanti, ma rimangono ancora aperti due punti interrogativi su altrettanti ruoli chiave; il primo riguarda il perno centrale del centrocampo, una volta sfumato l’acquisto di Niccolò Falconi: il giovane di Gricignano, già capitano degli Allievi della Fiorentina, ha infatti optato per la permanenza al San Donato Tavarnelle e quindi sarà eventualmente un avversario della formazione bianconera. Il secondo dubbio è relativo al portiere: sia Vassallo che Vaccarecci restano in trattativa e, siccome tre sottoquota dovranno essere obbligatoriamente impiegati, non è da escludere che uno di essi possa andare proprio fra i pali. La curiosità del momento è legata a queste specifiche soluzioni, perché per il resto l’ossatura sembra già esservi e in paritcolare dalla cintola in su (l’orientamento tattico del nuovo allenatore è per il 4-2-3-1), dove sono arrivati il terminale offensivo Vitiello e poi Belli e Salis, assieme ai confermati Pasquali e Barculli.

In mezzo, i rientri di Alagia e Massai sono innesti opportuni e della trionfale avventura in Eccellenza sono rimasti i vari Brizzi, Petricci e i giovani Gennaioli, Testerini e Corsini. Manca – come già ricordato – il "faro" della situazione. Anche la difesa ha una identità abbastanza definita, con Fumanti e Adreani al centro (aspettando notizie su Lorenzoni), Omohonria sull’out di destra e Merciari a sinistra, ma ci sono anche Innocentini e Paoli, mentre Del Siena rimane in stand-by così come l’attaccante Mariotti. Dopo aver fissato i tasselli mancanti, si potrà pensare con maggiore tranquillità al ritiro pre-campionato, al quale manca meno di un mese.

Claudio Roselli