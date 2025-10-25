Serie d ed eccellenza: con il cambio dell’ora da domani fischiO d’inizio alle 14.30. Questa domenica tutte in casa le versiliesi. Multa di 110 euro per il Viareggio

La particolarità di quest’ultima domenica di ottobre è che giocheranno contemporaneamente in casa tutte e quattro le principali formazioni versiliesi. Fra l’altro è bene rammentare anche l’imminente cambio dell’ora... che inciderà pure sui fischi d’inizi della partite: sia la Serie D sia l’Eccellenza da domani cominceranno non più alle 15 bensì alle 14.30.

Serie D. Allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi partitissima fra il Seravezza di Cristiano Masitto ed il Follonica Gavoranno di ’Ciccio’ Baiano: la terna designata è col fischietto Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia e con gli assistenti di linea baresi Nicola De Candia e Piergiacomo Palermo. Il Seravezza è in salute e conta di recuperare il 2005 Mannelli in difesa mentre sono ancora fuori Luca Mosti e Delorié oltre al lungodegente Falteri. Il club verdazzurro intanto ha ingaggiato come terzo portiere (dietro nelle gerarchie a capitan Lagomarsini ed al 2006 Nicola Mosti) Matteo Azioni, classe 2004 ex Camaiore, Fezzanese, Massese e Tau. Al Comunale di Camaiore domani i padroni di casa bluamaranto andranno a caccia di riscatto nella 9ª giornata contro la rilanciatissima Orvietana di bomber Caon (arbitrerà Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria, coadiuvato dai guardalinee Roberto Francesco Prigigallo di Bari e Marzio Giaveno di Pinerolo).

Eccellenza. L’8ª giornata si apre oggi con l’anticipo San Giuliano-Lucchese. Domani allo stadio dei Pini c’è Viareggio-Larcianese (diretto da Alessio Fatticcioni di Carrara, assistito da Edoardo Bo di Livorno e da Matteo Mucci di Pistoia) mentre al “Necchi-Balloni“ Real Forte Querceta-Cenaia (terna con Samuele Nafra di Valdarno, Alessandro La Veneziana di Viareggio e Arianna Anello di Piombino). Intanto multa di 110 euro alle zebre "per lancio di tre bottiglie di vetro vuote verso la panchina della società avversaria. Il tutto senza conseguenze" in occasione del derby con la Lucchese giocato mercoledì 15 ottobre. Intanto nel prossimo infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre Montespertoli-Viareggioo avrà inizio alle 18 (e non alle 14.30).