Serie D: Emozioni a non finire. Camaiore mai domo. Il dolce sul filo di lana

camaiore

2

orvietana

2

CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Tavernini (86’ Brtellotti), Bigica, Diana, Accorsini, Luciani (76’ Bartelloni), Marcucci (62’ Grilli), Magazzù, Bongiorni (84’Kthella), Raineri (65’ Camaiani). All. Cristiani.

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Caon, Herrera (90’ Bieto), Simic, Tenkorang (84’Esposito), Marchegiani (62’Sforza), Mauro, Barbini (90’Tronci). All. Rizzolo.

Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Assistenti: Pincigallo di Bari e Giaveno di Pinerolo.

Reti: 2’ Caon, 36’ Ricci, 43’ Magazzù, 95’ Magazzù.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Accorsini, Formiconi, Berardi, Taverini, Bartelloni, Bigica. Espulso al 95’ Magazzù per doppia ammonizione.

CAMAIORE – Il Camaiore pareggia per 2-2 contro l’Orvietana sul filo di lana, nell’ultima azione di gara. Si tratta di un punto pesante che consente di muovere la classifica e mantenere le distanze contro una diretta concorrente alla salvezza. Il risultato finale è un misto di gioia e di delusione. La soddisfazione è insita nel carattere mostrato dalla squadra che ha saputo rimontare un doppio svantaggio, il rammarico è legato alle sbavature registrate in occasione dei due gol subiti. Addirittura clamorosa quella della prima rete umbra nata da un lancio lungo del portiere. Nel mezzo, diversi tratti di gara dove il Camaiore ha mostrato anche una bella qualità di gioco, ed un po’ di sfortuna, non capita mai di vedere la palla sbattere sul palo e sulla traversa sullo stesso tiro.

Neppure il tempo di registrarsi che al 2’ l’Orvietana passa: lancio dritto di 40 metri di Formiconi, difesa locale assolutamente sorpresa, tutto facile per Caon che sigla il vantaggio ed il settimo centro stagionale. La reazione del Camaiore è veemente: al 20’ Bongiorni calcia a botta sicura, tocca Formiconi, palla che coglie il palo e poi la traversa. Al 22’ Formiconi salva sul colpo di tacco da due passi di Bongiorni. Nel momento migliore il Camaiore al 36’ subisce il 2-0: angolo per gli umbri, svetta Ricci lasciato solo. Quando tutto sembra perso, al 43’ Magazzù dai 25 metri trova un sinistro velenoso che accorcia le distanze. Il secondo tempo vede il Camaiore costantemente all’attacco, ma gli spazi sono ristretti al lumicino. Cristiani rischia il tutto per tutto, entrano Camaiani e Kthella, l’uomo della provvidenza. Al 95’ L’attaccante pennella dalla destra per la testa di Magazzù che trova l’angolo basso per il 2-2 finale. Il Camaiore coglie un punto, ma senza sbavature avrebbero potuto essere tre.

Andrea Bazzichi