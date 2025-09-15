Serie D: espulso il mister Becattini. Il Terranuova costretto al ko. Decisivo il sorpasso last minute

SCANDICCI

2

TERRANUOVA TRAIANA

1

SCANDICCI: Fedele, Bigazzi (78’ Sottil), Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (79’ Russo), Mugelli (78’ Dodaro), Boganini. All. Taccola.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti, Degl’Innocenti, Cioce (54’ Mannella), Ficini (54’ Ngom), Bruni (87’ Innocenti), Saltalamacchia (77’ Tassi), Sesti, Verdini (54’ Castaldo), Marini, Benucci. All. Becattini.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere. Marcatori: 23’ Saltalamacchia, 46’ Boganini, 88’ Dodaro.

Note: ammoniti: Tacconi, Biancon, Saltalamacchia. Espulso (83’) l’allenatore ospite Becattini. Calci d’angolo 7-3. Recupero 0+4.

di Alberto Fiorini

SAN CASCIANO VAL DI PESA

Amara sconfitta per il Terranuova Traiana che torna battuta dalla trasferta fiorentina. A distanza di tre settimane dalla gara secca di Coppa, le due squadre si ritrovano di nuovo di fronte. Stavolta in palio però ci sono i tre punti. La squadra di mister Becattini, espulso nel finale, viene però beffata sul finire da un buon Scandicci. Inizio deciso della squadra di casa che al 2’ colleziona la più ghiotta delle occasioni per passare in vantaggio ma Pagnini si oppone in uscita a terra ad Arrighini. Al 5’ tiro alto di Boganini dal limite. Risposta aretina al 12’ quando su un’incerta uscita di Fedele, Bruni alza di testa a porta vuota, l’arbitro però aveva fischiato fuorigioco. Improvviso al 23’ il goal ospite: cross di degl’Innocenti per Saltalamacchia che non stoppa benissimo ma con una zampata in diagonale batte Fedele. Reazione scandiccese che sfiora il pareggio con Boganini, respinta coi pugni di Pagnini mentre Saltalamacchia al 33’ viene murato al limite da Chiaverini. Scandicci pericoloso anche sul finire con Viligiardi e Boganini mentre al 42’ viene annullato un goal ad Arrighini per netto fuorigioco. Il Terranuova riesce però a rientrare negli spogliatoi in vantaggio. Lo Scandicci però riparte fortissimo e dopo neanche 30’’ del secondo tempo pareggia: azione insistita di Mugelli che centra per Arrighini che seppur strattonato riesce a far arrivare la sfera a Boganini che da due passi mette in rete. Al 51’ altra giocata importante di Mugelli che obbliga il portiere aretino ad una gran deviazione prima sul palo e poi in corner. Passano pochi minuti e stavolta è Valori che calcia alto dal limite.

Gradualmente il ritmo della gara cala. All’83’ dopo un’azione convulsa all’altezza delle panchine, viene espulso mister Becattini. E proprio quando il pari sembra scritto all’88’ arriva la percussione centrale di Valori con palla a Chiaverini. Sembra quasi un’azione rugbistica con Dodaro che trova il tocco vincente.