Serie D: Essoussi-Ferri Marini in attacco

SANSEPOLCRO

Ci sono proprio tutti, anche Della Spoletina che domenica scorsa era rimasto fuori per problemi fisici. Il Sansepolcro che parte alla volta di Cenaia è dunque al completo, quindi mister Bricca ha soltanto l’imbarazzo della scelta, a meno che non abbia una visione già chiara sull’undici di partenza. Di certo, lui e i giocatori sanno che non possono sbagliare la mossa in una gara che ha tutti i crismi dello scontro diretto. Peraltro, siamo già all’ottava di campionato, quindi vicinissimi a un quarto del cammino e ogni passo falso comincia a rivestire il suo peso. La formazione pisana ha appena un punto in più dei bianconeri; dopo i ko di Grosseto, Livorno e Seravezza, il Sansepolcro è alla ricerca del primo punto esterno (o dei primi punti esterni) della stagione, che anche moralmente conta molto, ma soprattutto c’è in ballo una classifica deficitaria per entrambe. Le dimensioni del campo alle misure minime e la carica del Cenaia fra le mura amiche potrebbero non favorire Giacomo Gorini e compagni, specie se si accendesse una mischia sotto porta.

È allora opportuno che il Sansepolcro sfoderi le sue doti migliori per mettere alle corde una retroguardia locale che nelle domeniche precedenti ha concesso qualcosa di troppo. Attenzione pertanto alle distrazioni.

Circa la formazione, crediamo che alla fine il 4-3-3 sia lo stesso di sette giorni fa, almeno in difesa e a centrocampo con Patata fra i pali; Mariucci, Borgo, Martinelli e Bologna a comporre il quartetto a presidio della porta e il trio Civilleri-Giacomo Gorini-Brizzi a fare argine in mezzo; anche in attacco, il dubbio potrebbe riguardare l’impiego di Mariotti, che però potrebbe stare inizialmente a disposizione (come contro il Figline) per lasciare il posto a Piermarini, mentre la conferma di Essoussi e Ferri Marini appare quasi scontata.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

CENAIA (3-5-2): Baroni, Signorini, Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi, Benassi, Sanyang, Malara, Picchi, Pasquini. All. Massimo Macelloni.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Patata; Mariucci, Borgo, Martinelli, Bologna; Civilleri, Gia. Gorini, Brizzi (D’Angelo); Piermarini (Mariotti), Essoussi, Ferri Marini. All. Bricca.

Arbitro: Bruschi di Ferrara.

Claudio Roselli