Serie D: fa discutere l’ennesima sconfitta sul campo del San Donato. Sansepolcro, un episodio condanna i bianconeri. La società conferma fiducia al tecnico Ciampelli

SANSEPOLCRO

Un gol sotto certi aspetti incredibile: Bambara che rinvia, un avversario che colpisce di testa e appoggia verso Cecchi, che con un lungo pallonetto di controbalzo supera il portiere ancora un po’ fuori dai pali e sigla il gol partita. In questo modo è maturata la terza sconfitta consecutiva per il Sansepolcro sul campo del San Donato Tavarnelle. In classifica, il Borgo rimane terzultimo e la situazione generale non è cambiata per fortuna più di tanto, alla luce in primis dei ko incassati da Cannara e Trestina, ma anche le altre dirette concorrenti hanno compiuto un piccolo passo in avanti. Crisi solo esclusivamente di risultati, quindi? Intanto, per sgomberare il campo dagli equivoci, diciamo che la posizione del tecnico Davide Ciampelli non è assolutamente a rischio; anzi, la società ribadisce piena fiducia sulla bontà del lavoro portato avanti dall’allenatore tifernate, anche se di lavoro ne occorrerà ancora tanto. Sulla striscia negativa della squadra (un solo punto nel mese di ottobre), la dirigenza spiega che un momento meno favorevole dal punto di vista dei risultati era da prevedere, visto il livello del campionato.

È chiaro tuttavia che la parentesi negativa dovrà chiudersi prima possibile. Possiamo essere d’accordo con Ciampelli quando sostiene che al Sansepolcro manca una circostanza – anche fortunosa – a suo favore, alla pari di quella che ha permesso a Siena e San Donato di vincere e siamo sicuri che, se così fosse, la squadra riprenderebbe all’improvviso la giusta fiducia.

Claudio Roselli