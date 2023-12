Serie d femminile. Pallavolo Grosseto. Affermazione in casa del Tomei Livorno Le ragazze della Pallavolo Grosseto, guidate da Francesco Alpini, hanno vinto 3-0 in trasferta contro Tomei Livorno, allargando la forbice in classifica e portandosi a 14 punti nella parte alta. Il coach Alpini è soddisfatto per aver imposto il proprio ritmo senza concedere soste.