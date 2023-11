Serie D. Fezzanese fra luci e ombre nel pareggio ad Alba. Rolla: "Bene il punto ma prestazione da rivedere»

"E’ un buon punto che dà continuità come quello di domenica scorsa: sono contento del risultato ma sicuramente non della prestazione". Soddisfazione mista a delusione nell’analisi di Cristiano Rolla sul pari della sua Fezzanese ad Alba. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, soprattutto i primi venti minuti dove siamo riusciti a sbloccare il risultato: però anche questa volta abbiamo fatto l’ennesimo ‘regalo’ (che in questo campionato non si può fare) e l’Alba ci ha punito. Nel secondo tempo non siamo partiti bene ed i nostri avversari dal mio punto di vista meritavano la vittoria. Di conseguenza ci teniamo stretti questo punto ed andiamo avanti". Per i verdi è il quarto risultato utile consecutivo che gli permette di salire al nono posto raggiungendo Derthona e Vado sconfitte entrambe per 1-0 rispettivamente da Asti e Chisola. I fezzanoti mantengono così cinque punti di vantaggio dalla zona play out e ben sette dagli albesi. Punto importante per i verdi in quanto ottenuto in uno scontro diretto per la salvezza in una trasferta nella quale si presentavano in formazione rimaneggiata per l’assenza di ben cinque pedine fondamentali. Decisivo il portiere Angeletti, bravo a parare un rigore nella ripresa. Nel prossimo turno, il quindicesimo, la Fezzanese è chiamata ad un altro importantissimo scontro diretto per la salvezza al ‘Miro Luperi’ di Sarzana contro Pinerolo attualmente al 17° in classifica

Paolo Gaeta