Serie D: Figline 1965 esonera Brachi e Agatensi, Loris Beoni nuovo allenatore

In serie D si registra un ennesimo colpo di scena. A 270 minuti dalla fine della regular season, il Figline 1965 del presidente Nicolè Sarri ha deciso di fare a meno del suo allenatore Marco Brachi e del direttore sportivo Andrea Agatensi. Quella che domenica sera era una sensazione, per via dell’ennesimo risultato negativo che ha fatto precipitare la situazione, ieri si è trasformata in realtà con il licenziamento dei due collaboratori dell’area tecnica. Con un comunicato stringato il Figline ha annunciato la notizia della fine del rapporto con Brachi e Agatensi: "La società ringrazia il diesse e il tecnico per l’impegno e la professionalità dimostrata durante il periodo dell’incarico e augura a loro, il meglio per i prossimi traguardi sportivi".

Dunque, altro giro, altra corsa che, per il Figline sarebbe il 3° avvicendamento stagionale sulla panchina. Dopo la parentesi iniziale con Stefano Tronconi (approdato poi alla Rondinella in Eccellenza), si è aggiunta quella con Marchi Brachi subentrato alla 13esima giornata di andata e terminata alla 14esima di ritorno, lasciando la squadra al penultimo posto con 34 punti assieme a Trestina e Flaminia. Adesso si gira nuovamente pagina.

La società avrebbe individuato in Loris Beoni (probabilmente sarà annunciato oggi) il profilo giusto per affrontare queste ultime tre gare: Poggibonsi, Terranuova Traiana e Livorno. In attesa di conferma, chi è Loris Beoni? Vanta una lunga carriera da calciatore e tante esperienze come allenatore, preparato e molto legato a Maurizio Sarri. E’ un tecnico di carattere che vanta esperienza con diverse società, Sansovino, Gubbio, Messina, Rieti, Caratese, Sambenedettese. E’ stato un componente dell’area tecnica di Sarri prima al Napoli e successivamente nella Juventus. Recentemente Loris Beoni ha allenato le squadre del Montevarchi e quella dell’United Riccione.

Giovanni Puleri