SERIE D. Figline-Sangiovannese. Una sfida d’altri tempi

In serie D siamo alla 13ª giornata di campionato, un turno con la Lega Nazionale Dilettanti che invita gli atleti, tecnici e dirigenti di tutti i campionati dilettanti a scendere in campo con un segno rosso sotto l’occhio per l’eliminazione della violenza sulle donne. Queste le gare odierne in programma alle 14,30.

Figline-Sangiovannese (arbitro Jusufoski di Mestre). Dopo un assenza di 15 anni al "Del Buffa" tona il derby con la Sangiovannese: l’ultimo in Eccellenza nella stagione 2012-13. Una partitissima molto sentita che richiamerà un pubblico della gran di occasioni. Entrambe le squadre provengono da sconfitte, sono pronte a rimettere in moto la classifica. Nel Figline assenti: Setti, Bruni e Conti, con Tronconi che può disporre di tutta la rosa. E’ probabile che venga riconfermata la formazione della volta scorsa con Di Blasio (nella foto) e Bonavita candidati a sostituire Setti.

Orvietana-San Donato Tavarnelle (arbitro Orlandi di Siracusa). Trasferta delicata per il San Donato di Collacchioni in serie negativa da tre turni. A tenere banco su questa gara è il ricorso del Ghiviborgo che ha chiesto la vittoria a tavolino per l’impiego di un giocatore Fabri dell’Orvietana che avrebbe dovuto scontare una squalifica due stagioni fa quando militava nella Primavera del Perugia. I gialloblù fiorentini a caccia di punti per rimettere in moto la classifica a condizioni che sappiano ritrovare la via del gol smarrita da tempo. E’ proprio il reparto offensivo del San Donato sotto accusa per realizzato in dodici gare soltanto due gol entrambi su calci di rigore. Pertanto, i vari attaccanti Neri, Bellini, Panicucci e Barazzetta sono pregati di provvedere (Lucatti per la seconda settimana non è stato convocato, va in tribuna). Manca Borghi infortunato. Orvietana priva di Orchi e Manoni.