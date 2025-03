Serie D. FolGav, altro pareggio. Con l’Ostia finisce 1-1

Al Follonica Gavorrano manca il guizzo per vincere ancora una volta. Termina sull’1-1 la bella gara tra Follonica Gavorrano e Ostiamare, con i laziali che rispondono nella ripresa al gol di Bramante nella prima frazione, davanti al proprio presidente Daniele De Rossi, in tribuna al Malservisi-Matteini. La prima azione pericolosa della gara viene costruita dall’Ostiamare, con la conclusione di Kouko che termina a lato. Al 19’ Simone Bramante porta in vantaggio il Follonica Gavorrano, calciando di sinistro dal limite. Al 43’ Morelli stende in area Camilli e l’arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto Kouko colpisce una clamorosa traversa. La prima frazione termina così sull’1-0 per il Follonica Gavorrano. La ripresa si apre con il tiro di Scartabelli a botta sicura. Al 30’ Persichini trova il pari per l’Ostiamare, calciando dal centro dell’area e trovando anche una deviazione che inganna il portiere. Occasione clamorosa per il Follonica Gavorrano al 43’: Souare la mette in mezzo per Pino, che impatta di testa ma sfiora la porta, palla fuori di un soffio.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini, Pino, Scartabelli (40’ st Tatti), Lo Sicco (40’ st Kondaj), Zona (21’ st Souare), Bramante, Arrighini (13’ st Marino). All. Masi.

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella (15’ Peres), Pinna, Frosali, Camilli, Kouko, Rasi, Proietti (7’ st Marrali), Vagnoni (28’ st Lazzeri), Mbaye (24’ st Persichini), Pontillo. All. Minincleri.

Reti: 19’ Bramante, 30’ st Persichini.