Serie d. Folgore, a Caravaggio servono punti

Seconda trasferta consecutiva per la Folgore Caratese. Dopo Casatenovo sulla strada degli azzurri c’è Caravaggio che con 13 punti è appena fuori dalla zona playout. La squadra di Simone Crippa è reduce da un pareggio, ma per non perdere contatto con il vertice serve iniziare a vincere con continuità come traspare nelle consuete dichiarazioni della vigilia del mister. "Vero, ci serve trovare continuità, ma soprattutto continuità di prestazione che c’è già stata sia l’altro giovedì contro la Clivense che sette giorni fa a Casatenovo. È questa l’unica strada per arrivare al risultato pieno. Ci servono tre punti e poi non dovremo guardare la classifica perché con una vittoria inevitabilmente qualche posizione la guadagni".

Dice cosi Crippa che s’immagina un Caravaggio attendista. "Lottano su ogni pallone, ci aspetteranno chiusi nella loro metà campo. Sanno del nostro valore come noi rispettiamo il loro". Il Caravaggio è stato, in settimana, al centro delle prime voci del mercato che sarà a dicembre. Non sarà infatti in campo oggi nelle fila orobiche (e non è una brutta notizia per la Folgore) l’attaccante Carmine Marrazzo che attraverso i social ha annunciato il suo addio dal club che ha contribuito coi suoi gol (32 in 40 match) a riportare dall’Eccellenza alla serie D. Si è subito scatenata l’asta per averlo dopo la rescissione. Anche la Folgore sarebbe in cerca di qualcosa là davanti, ma Marrazzo non è tra i suoi obiettivi; il 41enne nativo di Nocera Inferiore dovrebbe finire alla Tritium. Nelle fila dei padroni di casa saranno indisponibili per squalifica anche De Felice e Fornari. Arbitra il signor Masi di Pontedera.

Ro.San.