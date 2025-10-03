Serie d. FolloGavo, arriva il Siena. Regole per biglietti e accessi

Il Follonica Gavorrano domenica alle 15 ospita il Siena e è partita la macchina organizzata per la vendita di biglietti ed i divieti. I biglietti sono disponibili in prevendita solo per il settore ospiti fino a domani alle 19, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets. Da questa mattina, inoltre, sarà aperto l’acquisto anche ai tifosi locali. Domenica, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.

Cambi alla viabilità e agli accessi. In via Morandi istituzione del divieto di sosta e di transito. In piazza Pertini e via Finetti (tratto finale) l’istituzione del divieto di sosta e di transito e sosta riservata ai tifosi locali. In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito. In piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi ospiti. Piscina – via Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi ospiti. Via F.lli Cervi dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento. Per l’occasione è stata emessa anche un’ordinanza sindacale dalle 12 alle 18 di domenica che vieta la somministrazione e la vendita di alcolici.