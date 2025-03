Serie d. FolloGavo, bus per i tifosi. Mister Masi recupera tutti

Un pullman di tifosi per la trasferta di Grosseto. Il Follonica Gavorrano si organizza in vista del derby maremmano di domenica. La società mineraria, infatti, in occasione della partita di campionato in programma domenica allo stadio Zecchini contro il Grosseto, organizza un autobus che partirà alle 13.40 dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla segreteria, all’indirizzo mail [email protected] oppure chiamare il numero 366.5206755.

Intanto mister Marco Masi ha ritrovato praticamente tutta la rosa a disposizione. Dopo il rientro di Pignat e Marino, in questi giorni si è aggregato al gruppo anche Grifoni. Masi quindi avrà tutta la rosa a disposizione dopo una stagione falcidiata dagli infortuni. Già contro l’Ostia Mare domenica scorsa il tecnico aveva potuto riavere la squadra quasi al completo, ora ci siamo. E domenica sul campo del Grosseto ai biancorossoblù servirà una prestazione importante per prendersi dei punti utili ai fini della salvezza visto come le formazioni in corsa per evitare i playout sono tante e stanno tenendo tutte un ritmo importante: basti pensare che il Follonica Gavorrano è ottavo in classifica con 34 punti e il San Donato Tavernelle, miglior formazione in zona playout, di punti ne ha 31. Quindi una vittoria ed una sconfitta fanno la differenza in queste ultime giornate di campionato.