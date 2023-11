Serie D. FolloGavo. Impegno nella Coppa

Nemmeno il tempo di rifiatare che il Follonica Gavorrano oggi torna in campo. C’è il Vivi Altotevere Sansepolcro sul cammino per andare avanti in Coppa Italia di serie D. La truppa guidata da mister Marco Masi è attesa da una sfida interessante e tutta da seguire al Malservisi-Matteini. Le due formazioni si sono infatti già incontrate quest’anno, anche se a campi invertiti, in occasione della quinta giornata di campionato. Un pareggio a reti bianche dove ad avere la meglio era stato il gran caldo di quel periodo, con poche occasioni da entrambe le parti.

"È una competizione a cui tutti noi teniamo – sottolinea mister Marco Masi –. Cercheremo anche di far rifiatare qualcuno, perché tra infortuni e altro dobbiamo valutare le condizioni dei ragazzi. Il loro allenatore qua ha fatto non bene, di più. Ha ottenuto risultati importanti e ci terrà anche lui a passare il turno e fare bella figura, come è giusto che sia. Noi vogliamo andare avanti, sarà una partita difficile, ma saremo pronti ad affrontarla". Il match contro il Sansepolcro arriva dopo l’importante successo di domenica, ottenuto sempre al Malservisi-Matteini contro una buona Sangiovannese.