Serie D. FolloGavo in risalita. Matteucci: "Risultati frutto del lavoro»

Grande impatto per Emanuele Matteucci nel Follonica Gavorrano. Il difensore classe 2000, arrivato dal Prato nelle ultime battute del mercato di riparazione, si sta dimostrando un grande innesto per la stagione attuale e, soprattutto, in prospettiva per la prossima annata, dato che ha firmato fino al giugno del 2026. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, ha maturato esperienze anche nel Pontedera e nel Mantova. Per lui circa un centinaio di presenze tra i professionisti in quattro anni di serie C.

"Seconda vittoria di fila più che meritata – commenta Matteucci –. Raccogliamo i frutti della settimana, stiamo facendo allenamenti a intensità elevata, tutti concentrati, tutti sul pezzo. Punti che servono a mantenere una tranquillità mentale, dato che la squadra arrivava da un periodo non proprio positivo a livello di risultati. Il gol mi manca da un po’ e vado anche a ricercarlo, ma la prima cosa è difendere non solo come difensore ma come squadra, ho visto spirito di sacrificio anche da parte degli attaccanti, che sono i primi difensori".

E l’inserimento di Matteucci in rosa è stato subito positivo. "Sono arrivato da due settimane – dice –. Stiamo tracciando una linea importante anche per l’anno prossimo, ma adesso pensiamo ad oggi. Dobbiamo vincere più partite possibili, poi vedremo da qui alla fine in che posizione arriveremo".