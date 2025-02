Serie D. FolloGavo in salute: "Ora il passo in più»

Quarto risultato utile consecutivo e secondo pareggio di fila per il Follonica Gavorrano che da un mese a questa parte può contare sull’apporto in attacco di bomber Arrighini. Dal suo arrivo ha portato tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Andrea Arrighini, professione attaccante con un curriculum che certifica, fra le altre cose, 130 presenze in serie B e 224 in serie C, analizza le prime settimane da quando è un giocatore del Follonica Gavorrano. Partendo dall’ultima sfida pareggiata in casa dello Sporting Trestina.

"Sapevamo che gara andavamo ad affrontare, in un campo piccolo e in un terreno che non aiuta a fare bellissime partite – analizza –. Quindi sapevamo che sarebbe stata una battaglia e l’abbiamo interpretata con la mentalità giusta. Non abbiamo sofferto nulla se non un contropiede nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto occasioni da rete con Pino, oltre al mio tiro e al gol annullato di Matteucci. Ci siamo messi l’elmetto e abbiamo combattuto. I tre punti sarebbero stati la ciliegina sulla torta, ma ci prendiamo questo punto da squadra matura. Venivamo da risultati buoni, anche se abbiamo digerito male lo sgambetto con la Fezzanese. Ma il momento della squadra è positivo, abbiamo ottenuto due vittorie e in tutto sono quattro risultati utili consecutivi. Abbiamo ritrovato il gruppo e l’umore, stiamo facendo settimane di allenamento ottime. Ci manca quel passetto in avanti per dare continuità ai risultati e mettere il discorso finale sulla salvezza il prima possibile. Adesso avremo un altro scontro diretto con una squadra costruita per stare un po’ più su. Dobbiamo farci trovare pronti, giocando con umiltà da squadra matura per portare la posta a casa. Nel nostro girone la classifica è corta e quelle in fondo stanno spingendo forte, noi possiamo fare un gran finale di stagione".