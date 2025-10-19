Serie D. FolloGavo, niente scherzi. Ghiviborgo temibile ma servono i punti

Follonica Gavorrano a caccia di una vittoria che manca da oltre un mese. I minerari tornano in campo alle 15 nella sfida interna con il Ghiviborgo. I biancorossoblù tornano al ’Malservisi-Matteini’ dopo il pareggio esterno con il San Donato Tavarnelle per 1-1, che ha consentito ai ragazzi allenati da Francesco Baiano di tornare a muovere la classifica. I minerari sono saliti così a quota 8 punti grazie al primo gol in serie D del giovane (classe 2008) Giulio Pimpinelli, con una bella staffilata da 30 metri che ha portato in vantaggio il Follonica Gavorrano, prima del ritorno del San Donato Tavarnelle per il pareggio finale domenica scorsa.

Oggi però sarà un’altra battaglia. A quota 11 punti si trova invece il Ghiviborgo, che nelle prime sette giornate ha raccolto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 11 gol fatti e 7 subiti. Nell’ultimo turno la squadra allenata da Corrado Ingenito, ex vice allenatore del Follonica Gavorrano nella scorsa stagione, ha ottenuto una vittoria per 3-0 tra le mura amiche contro la Terranuova Traiana. Per quanto riguarda le sfide che hanno visto protagoniste le due squadre nelle stagioni precedenti, lo scorso anno al ’Malservisi-Matteini’ la gara era terminata sullo 0-2 per la formazione allora allenata da Bellazzini, mentre in trasferta i biancorossoblù avevano vinto con il risultato di 5-2.