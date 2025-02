Serie d. FolloGavo, nuova energia. Pignat: "Siamo stati bravi»

Dopo una stagione travagliata dagli infortuni ha trovato finalmente il suo primo gol. Contro il Flaminia Civitacastellana ha segnato sfruttando un calcio di punizione battuto da Lo Sicco. Per Alberto Pignat un’ottima gara prima al centro della difesa e poi, nel finale, a centrocampo, dimostrandosi essenziale in ogni zona.

"Una vittoria che serviva per il morale e per la classifica, siamo molto contenti – commenta Pignat –. Era un campo ostico, loro sono una buonissima squadra anche se sono in difficoltà, vista la classifica. La gara si è decisa sugli episodi, a differenza di altre partite siamo stati bravi a portarli dalla nostra parte. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati un po’, ma siamo stati bravi dopo il pareggio a reagire subito. In un momento del genere non è scontato, poteva essere la solita mazzata, invece la reazione c’è stata subito e non è stata figlia del caso. Nell’ultimo periodo sono anche arrivati giocatori nuovi che ci daranno una mano. La speranza è quella che Flaminia sia un punto di partenza per trovare continuità di risultati e prestazioni".

Nel prossimo turno ci sarà la Fulgens Foligno, formazione da affrontare al top della condizione. "Affronteremo la seconda in classifica – prosegue Pignat – e sarà un impegno difficile. Ma sta a noi affrontare nel modo giusto le partite, sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. In questo momento dobbiamo solo fare punti e riprendere fiducia".