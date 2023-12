Serie D. FolloGavo ok. Grifoni: "Squadra molto solida»

Un gol in mezza rovesciata all’ultimo secondo e tre punti fondamentali per rosicchiare punti alle prime del girone E di serie D. Poi una corsa sotto la tribuna per dedicare il gol al proprio figlio. Giulio Grifoni è l’uomo copertina di questo Follonica Gavorrano: esterno cuore e polmoni, ma anche carisma e sempre l’ultimo a smettere di lottare.

"Quando si vincono partite all’ultimo minuto c’è una scarica di adrenalina grossa – dice il centrocampista –. Dedico il gol a mio figlio. Abbiamo reagito dopo il rigore fallito da loro, Filippis ha fatto l’ennesima grande parata che ci ha permesso di rimanere in partita. La nostra forza è avere una panchina importante, riusciamo a cambiare le partite con chi entra a gara in corso. In questo campionato sono tutte partite difficili, dobbiamo pensare di gara in gara. Sappiamo di essere una squadra forte e ce lo possiamo giocare fino alla fine. Le partite contro avversarie chiuse sono le più difficili, e dobbiamo cercare di vincere".

Minerari che sono stata l’unica squadra a vincere delle prime cinque del girone E e che adesso sono terzi con 30 punti, a 4 dalla Pianese e 3 dal Seravezza Pozzi.