Serie d. FolloGavo, partenza a pieno ritmo. Bianchi: "E possiamo migliorare»

Novanta minuti con la fascia da capitano. Assente Fabrizio Lo Sicco, col Poggibonsi è toccato a Tommaso Bianchi guidare il Follonica Gavorrano alla vittoria.

"Sono contento, per la prima volta sono riuscito a fare 90 minuti, non era scontato – spiega Tommaso Bianchi –. Lavorando bene la condizione c’è e andrà a migliorare. É stata una partita difficile, ma credo che abbiamo fatto un’ottima prova, abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo concesso una, forse due occasioni, subendo gol su un tiro deviato l’unica volta che sono venuti in avanti".

A Poggibonsi i padroni di casa sono passati in vantaggio ad inizio ripresa, per poi essere recuperati dai minerari verso la fine del secondo tempo. Una reazione arrivata anche per il cambio di modulo apportato da mister Francesco Baiano. "Abbiamo dimostrato carattere – ha aggiunto Bianchi –, questo campo non è facile, abbiamo rimontato e abbiamo avuto tante occasioni nella ripresa, credo sia una vittoria meritata. Abbiamo fatto bene e possiamo fare anche meglio, è una squadra fatta da giocatori esperti e di categoria, ma anche di categoria superiore. Come abbiamo visto nelle prime partite anche chi parte dalla panchina fa la differenza ed entra bene. Così non si può far altro che migliorare".

Dopo il giorno di riposo, oggi la squadra tornerà al lavoro. c’è da preparare infatti la trasferta sul campo del Vivi Alto Tevere Sansepolcro.