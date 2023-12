Serie D. FolloGavo. Pignat rinnova. Marcheggiani via

Pignat rinnova, Marcheggiani saluta. Alberto Pignat si lega al Follonica Gavorrano per un altro anno. Il centrocampista biancorossoblù ha firmato il rinnovo fino al 2025.

Arrivato nel dicembre dello scorso anno, Pignat si è messo in mostra sin dal suo rientro dopo un infortunio patito durante la preparazione. Il classe 1994 prelevato dal Seregno aveva vestito nel corso della sua carriera, tra le altre, le maglie di Crema, Matelica, Tamai, Campodarsego, Luparense, Arzignano, San Paolo e Alto Vicentino, con anche alcune esperienze in serie C, con Portogruaro e Unione Venezia, passando anche da Piacenza.

Saluta invece Francesco Marcheggiani. L’attaccante, dopo un anno e mezzo in biancorossoblù e 22 gol segnati, lascia il sodalizio del presidente Paolo Balloni e si accasa in prestito fino al termine della stagione nella formazione de L’Aquila 1927, nel girone F di serie D. La decisione è stata presa vista la necessità di fare turn over dati i tanti impegni stagionali e Marcheggiani aveva palesato la necessità di avere maggiore minutaggio.