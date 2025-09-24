Serie D. FolloGavo, provaci. Gara da vincere

Sulla carta potrebbe essere una partita abbordabile per il Follonica Gavorrano, ma questo campionato ha fatto capire che non esistono partite semplici. Dopo le due trasferte consecutive di Poggibonsi e Sansepolcro, il Follonica Gavorrano torna a giocare nel turno infrasettimanale al ’Malservisi-Matteini’. Lo farà oggi alle 15 contro la Terranuova Traiana, dopo aver ottenuto un punto nell’ultimo turno giocato in anticipo sabato allo stadio comunale ’Buitoni’.

I biancorossoblù di mister Baiano (nella foto) si presentano così con 7 punti in classifica, mentre gli ospiti arrivano a Bagno di Gavorrano dopo aver perso tra le mura amiche contro il Cannara, rimanendo fermi a quota 3 punti. Una gara, quella dell’ultimo turno con il Vivi Altotevere Sansepolcro, che ha visto i minerari attaccare per quasi tutto il match, colpendo tre legni e con altrettanti miracoli del portiere, oltre alle numerose occasioni che i biancorossoblù non sono riusciti a sfruttare. Sette punti in classifica per la formazione di Baiano che con un po’ di buona sorte potevano essere nove. Quella con la Terranuova Traiana sarà quindi una ghiotta occasione per cercare di tornare alla vittoria.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, lo scorso anno era arrivato un pareggio per 0-0 in terra valdarnese. Posta divisa anche al ritorno, con il risultato di 2-2. Pari anche nel precedente esterno della stagione 2022/23: nel match di andata era arrivato uno 0-0 sul campo della Terranuova Traiana, mentre nel ritorno al ’Malservisi-Matteini’ i biancorossoblù avevano ottenuto una vittoria per 3-1. In quel campionato era anche arrivata la retrocessione in Eccellenza per i valdarnesi, tornati lo scorso anno in serie D. Per quanto riguarda invece il capitolo ex di turno, il portiere Jacopo Pagnini ha militato nel Gavorrano nella seconda parte della stagione 2017/18.