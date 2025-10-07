Serie D. FolloGavo, rialzati: "Dobbiamo reagire»

Una sconfitta che certifica un momento di difficoltà ma la volontà è quella di non abbattersi. Anche all’interno della società Follonica Gavorrano si guarda già avanti, dopo la sconfitta col Siena, per voltare pagina.

"Purtroppo sapevamo che il gioco del Siena, fatto di fraseggi molto prolungati e ripartenze dal basso, era pericoloso. Ci siamo cascati – ha aggiunto Claudio Trapanese, vice presidente del Follonica Gavorrano –. Nel primo tempo ci siamo difesi, nel secondo tempo invece ci hanno surclassato. Non c’è nulla da dire sulla loro vittoria. Nel primo tempo abbiamo giocato quasi alla pari, noi non so se abbiamo mai impensierito il loro portiere. Il nostro invece ci ha salvato più volte. Potevamo perdere in maniera ancora più netta. Non ci dobbiamo abbattere. Mercoledì giocheremo in coppa, andiamo avanti. Cercheremo di dimenticare questa sconfitta subito".

Sconfitta che è la terza di fila, con i minerari che da tre giornate non segnano. Ad evitare una goleada ci ha pensato il portiere Francesco Pacini (nella foto), autore di parate che hanno tenuto in piedi i suoi soprattutto nella ripresa. "Siamo in un periodo poco positivo e volevamo invertire la rotta – ha spiegato l’estremo difensore dei biancorossoblù –, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un punto in quattro partite: è un dato di fatto. C’è poco da dire, c’è solo da lavorare. Dobbiamo lavorare per migliorare. Siamo un gruppo che si allena bene e tanto, ma in questo momento non ci sta girando niente nel verso giusto. Al di là dello spirito che abbiamo messo in campo, penso che questa squadra possa fare di più. Io in una formazione così forte non ci ho mai giocato. Secondo me bisogna prendere coscienza che siamo forti, ma dobbiamo tramutarlo in campo. Siamo carenti. Ora la Coppa Italia, tornare subito in campo fa bene, cercheremo di fare meglio. Dobbiamo dare il massimo".