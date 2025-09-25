Serie D. FolloGavo ’ribaltato’ in casa. Il Terranuova segna e poi ’regge’

Brutto passo falso casalingo per il Follonica Gavorrano che cede 1-0 contro il Terranuova Traiana. Dopo una prima parte di studio tra le due squadre la prima occasione è per gli ospiti, ci prova al 10’ Sborgi con un sinistro potente dal limite, Pacini è attento e devia in angolo. Il Follonica Gavorrano risponde al 13’ con un tiro di Arrighi. Al quarto d’ora la Terranuova Traiana passa in vantaggio: traversone di Sesti dalla trequarti, Simonti al volo batte Pacini che non può far nulla. Al 19’ reagisce il Follonica Gavorrano con la conclusione di Maltoni. Il Follonica Gavorrano spinge e al 37’ colpisce una traversa su calcio d’angolo, con Bianchi che svetta sul cross di Proietti ma è sfortunato. Un minuto più tardi è bravissimo Pacini a parare sulla conclusione di Marini, smarcatosi di un avversario e presentatosi di fronte all’estremo difensore biancorossoblù.

Nella ripresa i minerari alzano il baricentro. Bellini dà brio alla manovra offensiva. Mister Baiano al 16’ cambia l’assetto della sua squadra con tre cambi, proiettandosi a trazione anteriore. Al 20’ il Follonica Gavorrano si distende in velocità: Maurizi trova Bellini ben appostato in area, Pagnini in tuffo salva sul colpo di testa a botta sicura del numero 7 biancorossoblù. Al 33’ Pagnini compie un miracolo su Maurizi, che impatta bene sulla sponda di Maltoni su azione di corner. Ancora una parata incredibile di Pagnini al 39’ sull’assedio del Follonica Gavorrano, questa volta su Bellini. Al 3’ di recupero Bellini in invola verso la porta e viene steso da Ficini, che viene espulso. L’arbitro decreta calcio di punizione dal limite. L’assedio biancorossoblù non porta i suoi frutti.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Matteucci, Marino, Maltoni, Bianchi (16’ st Remedi), Fremura (16’ st Maurizi), Proietti, Crasta, Mignani (1’ st Bellini), Arrighi (16’ st Ferretti), Giordani. All. Baiano.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti (16’ st Mannella), Degl’Innocenti, Ficini, Bargellini (12’ st Verdini), Ngom (26’ st Zhupa), Senzamici, Saltalamacchia (30’ st Cioce), Sesti, Sborgi (26’ st Fantoni), Marini. All. Becattini.

Rete: 15’ Simonti.