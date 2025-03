Serie D. FolloGavo soddisfatto. Lo Sicco: "Bene così»

Due reti per tenere in vita il Follonica Gavorrano e tenere a distanza la zona playout. E con queste due reti Fabrizio Lo Sicco è arrivato a quota 8 reti in campionato.

Il capitano biancorossoblù è stato autore di una gara sontuosa nel derby della Maremma, coronato con una doppietta che ha permesso al Follonica Gavorrano di agganciare per due volte il Grosseto sul pari, 2-2 il finale a tempo quasi scaduto con un bolide dalla distanza.

Il primo gol su rigore e il secondo con uno straordinario tiro da fuori sono il giusto coronamento di una gara sopra le righe del centrocampista.

"E’ stata una bella partita, abbiamo giocato a viso aperto – dice il capitano –. Il Grosseto è una squadra compatta, loro sono stati bravi a chiudersi, noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Secondo me il pareggio è il risultato giusto. Per noi è un punto guadagnato con determinazione e spirito di squadra, un punto preso all’ultimo secondo è un risultato che ci premia. Sono contentissimo".

Follonica Gavorrano che non perde da sei giornate, anche se di vittorie ne sono arrivate solamente due. Adesso i punti in classifica sono 35, tre in più della zona playout.

"Siamo al sesto risultato utile consecutivo, anche se di questi quattro sono pareggi – ha aggiunto Lo Sicco –. In alcuni frangenti in altre partite qualcosa ci è andato storto, ma sono contento di questi ragazzi perché siamo un gruppo che ce la sta mettendo tutta. Eravamo partiti con altri obiettivi, ma ora siamo a lottare, dobbiamo salvarci. Siamo compatti per centrare l’obiettivo".

Domenica al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano arriverà l’Aquila Montevarchi, formazione che è nel primo posto playout e che lotta per la salvezza diretta. Sarà quindi una sfida molto complicata per il tecnico Marco Masi ed i suoi ragazzi.