Serie D. FolloGavo. Souare e D’Agata rinnovano

Ancora un gol importante ed un rinnovo ancora più importante. Talla Souare ha siglato il momentaneo 1-0 di domenica del Follonica Gavorrano con il Poggibonsi, per celebrare al meglio il rinnovo contrattuale fino al 2025. "Domenica non è stata una partita facile. Sapevamo che il Poggibonsi era forte e messo bene in campo – dice Souare –. Col lavoro fatto in settimana però siamo riusciti a vincere, dovevamo avere pazienza, far girare palla". Talla Souare e Nicolas D’Agata hanno rinnovato fino al 2025. I due giovani calciatori hanno firmato il contratto che li legherà per un anno in più alla società biancorossoblù, proseguendo la scadenza oltre il termine dell’attuale stagione. Talla Souare, classe 1997 nato a Dakar, è arrivato alla corte del presidente Paolo Balloni lo scorso dicembre, vantando già una buona esperienza nella categoria, giocando con Prato e Licata, passando anche da Acireale, Union Feltre, Potenza, Siracusa e Troina. Un giocatore che ha all’attivo quest’anno già tre gol segnati in campionato e uno in Coppa Italia. "Ho rinnovato – conclude Souare – perché Follonica Gavorrano è una società importante e seria".