Serie d. FolloGavo, stop senza alibi. Galbiati: "Il Prato ha meritato»

Prestazione sottotono ma anche un avversario che si è dimostrato troppo forte. Niente alibi, Jacopo Galbiati, direttore sportivo del Follonica Gavorrano non cerca scuse. "Bisogna fare i complimenti al Prato, credo che abbia meritato la vittoria – ha spiegato Galbiati –. Noi abbiamo fatto una prestazione sotto tono, dettata forse dalla bravura del Prato. Sicuramente non siamo stati gli stessi di mercoledì, in cui abbiamo creato tanto senza finalizzare. A differenza delle altre gare, abbiamo creato poco sotto porta. Non ci sono alibi, ci sono partite dove gli altri sono più bravi e questa è stata è una di queste, quindi diamo merito al Prato e demerito a noi". Secondo ko di fila per i minerari che adesso dovranno darsi una scossa in vista della prossima settimana che si preannuncia bella impegnativa.

"Adesso ripartiamo perché nel prossimo turno abbiamo una partita fondamentale e un’altra settimana fondamentale – ha aggiunto il direttore sportivo –, perché dopo il Siena avremo la Coppa Italia e dopo il San Donato Tavarnelle. Abbiamo una rosa ampia e le partite ci sono per tutti, non ci dobbiamo nascondere dietro nessun tipo di alibi. Sono dispiaciuto e rammaricato perché mercoledì avevamo fatto un secondo tempo molto buono, per questa partita ero fiducioso anche se affrontavamo una squadra forte come il Prato, ma i nostri valori sono importanti, non siamo riusciti a metterli in campo".