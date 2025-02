Serie d. FolloGavo, successo d’oro. Balloni: "Ma ora non molliamo»

Tre punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona playout. Il successo del Follonica Gavorrano sul Flaminia ha riportato buon umore tra i minerari che ora hanno 28 punti, due lunghezze in più della "zona calda" del girone E di serie D.

In ottica salvezza tutte hanno perso, tranne l’Ostia Mare, appaiata ai minerari, e Figline che ha pareggiato, salendo a quota 26 ed occupando il miglior posto ad oggi per i playout.

"La squadra ha voluto fortemente questa vittoria. Comunque il Flaminia, nonostante abbia giocato tutta la ripresa in 10 uomini, ci ha messo in difficoltà – ha detto il presidente Paolo Balloni –. Dopo il loro pareggio ci siamo un po’ spaventati, ma Pino con un bel guizzo ci ha regalato la rete della vittoria".

I minerari adesso dovranno giocare da "piccola", per prendere punti utili alla salvezza. "Ma la nostra mentalità è stata quella giusta, c’è stata fino alla fine la voglia di vincere – ha aggiunto Balloni –. Anche i nuovi arrivati ci hanno dato una grande mano, così come Pino che tornava da due giornate di squalifica e ha fatto un gol meraviglioso, oltre a una partita esemplare. Come Lo Sicco, capitano da portare come esempio, perché lotta fino alle fine e trascina la squadra, gli facciamo un grande plauso perché sta dando davvero tutto per questa squadra. Vogliamo cambiare passo e adesso abbiamo due partite in casa da affrontare bene mentalmente, per liberarci da posizioni di classifica ancora scomode".