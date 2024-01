Serie D. FolloGavo sul mercato: "Affari» con l’Empoli

Due nuovi arrivi – entrambi classe 2006 – per il Follonica Gavorrano. La società annuncia l’arrivo dei calciatori provenienti dalle giovanili dell’Empoli, proseguendo così la proficua collaborazione con la società azzurra.

Si tratta di Francesco Criscuolo (foto a sinistra), centrocampista originario di Castiglione della Pescaia, e di Mattia Pallini (foto a destra), attaccante originario di Piombino. I due giocatori si alleneranno con la prima squadra di mister Marco Masi e giocheranno nella stagione in corso con la Juniores allenata da Maurizio Angeli, andando a rinforzare da subito il gruppo biancorossoblù che partecipa al campionato nazionale.

A livello giovanile, tornei e divertimento per i piccoli calciatori biancorossoblù del Follonica Gavorrano, per iniziare un 2024 all’insegna dello sport e del giocare insieme.

I Pulcini 2013 hanno partecipato al Torneo della Befana a 5 squadre a Bettolle. I bambini hanno incontrato Pro Soccer, Marciano, Monteriggioni e Bettolle su un campo difficile da gestire per la pioggia caduta. Niente ha però intralciato l’entusiasmo dei piccoli giocatori biancorossoblù, che si sono comportati in maniera eccellente, vincendo anche il torneo. I Primi Calci 2016 del Follonica Gavorrano hanno preso parte alla fase finale del torneo "Memorial di Donne" a Palazzaccio, incontrando le squadre del Palazzaccio e del Donoratico. I bambini si sono divertiti più che mai, giocando per la prima volta in una palestra. Hanno inoltre dimostrato un comportamento impeccabile e rispettoso, nonostante le lunghe attese tra una partita e l’altra. Anche i Piccoli Amici 2017 hanno vissuto un memorabile week end di sport sul finire dell’anno. Hanno infatti partecipato al torneo "Memorial di Donne" a Palazzaccio, dove tutti i piccolissimi calciatori hanno potuto giocare e divertirsi. Una giornata di calcio che ha regalato tanti sorrisi ed emozioni ai bambini stessi, ai genitori e ai mister.