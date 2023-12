Serie D. FolloGavo sul mercato. Preso Mencagli

Il mercato di dicembre è appena aperto ed il Follonica Gavorrano ha già colpito nel segno. La società infatti ha rinforzato la rosa con l’innesto dell’attaccante Mattia Mencagli, mentre saluta Tommaso Lepri.

Mencagli, attaccante classe 1999, arriva dal Poggibonsi ed ha firmato un contratto per un anno e mezzo, con la scadenza fissata al 2025. Quattro in campionato e una in coppa le reti messe a segno da Mencagli in giallorosso dall’inizio della stagione dopo il passaggio in estate dal Mobilieri Ponsacco, dove aveva collezionato 14 gol e 2 assist, 16 reti in totale se si considerano anche le due segnate ai play out e in Coppa Italia di serie D. Il ventiquattrenne originario di Castiglion Fiorentino è già andato in doppia cifra nelle due precedenti stagioni, rappresentando di fatto un rinforzo di livello per il collettivo guidato da mister Marco Masi. Mencagli è fratello di Federico, altro attaccante che ha vestito i colori del Follonica Gavorrano nella stagione 202021.

"Il Follonica Gavorrano è una piazza importante che ha ambizioni – spiega Mattia – quindi appena ho ricevuto la chiamata non ho esitato un attimo. Anche Federico mi ha detto che questa società è l’ideale per crescere e fare bene e per raggiungere degli obiettivi importanti. Cercherò di dare il massimo per la squadra, poi che siano gol, assist o prestazioni l’importante è fare il meglio per il Follonica Gavorrano. In passato ho affrontato più volte questa squadra, che ha tanti giocatori forti che stimo".

Soddisfatto il direttore generale Renato Vagaggini. "Viste anche le difficoltà a trovare la via del gol abbiamo scelto un giocatore in attacco con caratteristiche diverse rispetto a quelli che già abbiamo – spiega Vagaggini –. Mencagli è un giocatore che sa sfruttare anche le palle sporche e la butta dentro, una seconda punta che va a completare la nostra rosa. Un profilo giovane che ha fame ma che ha già fatto molti gol e che ci darà una grande mano". In uscita invece Tommaso Lepri, che si è accasato al Real Forte Querceta.