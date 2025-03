Serie D. FolloGavo, un finale con più ’cattiveria’

Cambiare mentalità e mettere da parte la ’paura’ che in alcuni momenti affligge la squadra. E’ questo il diktat da qui a fine campionato per il Follonica Gavorrano. Altra sfida delicata per il team allenato da Marco Masi ancora alle prese con una classifica non tranquilla. La trasferta di domani a San Donato Tavarnelle infatti è una di quelle partite che vanno prese con le molle. Minerari a quota 36 punti, padroni di casa con 34 punti invece, e soprattutto con la zona playout che si trova a quota 32 punti. Due formazioni allestite per altri palcoscenici e che invece corrono sul filo delle zone basse.

La formazione di Marco Masi è reduce da cinque pareggi consecutivi che purtroppo sono serviti a muovere solo marginalmente la classifica. A sei giornate dal termine della stagione regolare la volata è iniziata. Però in casa mineraria c’è da cambiare registro, e la squadra deve gestire meglio determinati momenti. Domenica scorsa la squadra è andata in difficoltà con il Montevarchi quando gli ospiti hanno cambiato modo di giocare, mentre i minerari hanno lasciato il gioco all’avversario invece di tenerlo in pugno.

A livello giovanile buono invece il bottino della scorsa settimana. Due gare giocate nel weekend dal settore giovanile biancorossoblù, con due vittorie ottenute dagli Allievi regionali e dai Giovanissimi provinciali. Allievi regionali 2008 (Under 17) vittoriosi in casa contro l’Atletico Piombino per 1-0, con il gol partita realizzato da Panvini al 35’. Hanno giocato e vinto anche i Giovanissimi provinciali 2010 (Under 15), usciti dalla sfida casalinga contro il Paganico con un 7-0. Per i Giovanissimi interprovinciali 2011 (Under 14) il campionato è finito ed è tempo di fare un bilancio della stagione. Non si è disputata invece la partita degli Allievi provinciali 2009 (Under 16), in programma sabato a Vada, rinviata per impraticabilità di campo.