Serie D. FolloGavo, vietato un altro passo falso. Oggi servono risposte

Al ’Malservisi Matteini’ arriva l’undici del Foligno. Formazione assai solida,. ma i minerari devono svoltare.

di ANDREA CAPITANI
2 novembre 2025
Mister Francesco ’Ciccio’ Baiano La sua squadra deve tornare a vincere

Ultima chiamata, o quasi, per Francesco Baiano ed il suo Follonica Gavorrano. I minerari oggi tornano a giocare al ’Malservisi-Matteini’ dopo il ko di Seravezza Pozzi. I biancorossoblù scenderanno in campo per affrontare il Foligno 1928, squadra nata in estate dalla fusione tra Fulgens Foligno e Foligno Calcio.

La classifica recita ancora 8 punti, con due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, 7 gol fatti e 12 subìti. Il Foligno è invece reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto tra le mura amiche contro la Terranuova Traiana, presentandosi con 17 punti in classifica, cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte, 15 gol fatti e 9 subìti. Una sfida dalla quale la società pretende di avere risposte. Se domenica scorsa col Seravezza Pozzi la squadra a tratti ha giocato in maniera apprezzabile, alla fine però di punti non sono arrivati. Un’ulteriore sconfitta in campionato a questo punto potrebbe davvero creare pesanti malumori fra i dirigenti.

Per quanto riguarda gli ex, invece, militano nel Foligno Fodé Sylla, in biancorossoblù nella seconda parte della stagione 2021/22, conquistando la Coppa Italia di Serie D; Walid Khribech, che con i minerari ha giocato nella stagione 2022/23; Simone Tomassini, anche lui con un passato al Follonica Gavorrano nella seconda parte della stagione 2020/21. Non ci sono invece ex in maglia biancorossoblù.

