Serie D. Follonica Gavorrano a caccia di riscatto contro il Ponsacco

Dopo il primo ko in campionato con il Trestina, oggi il Follonica Gavorranocercherà l’immediato riscatto nel match casalingo contro il Mobilieri Ponsacco . La squadra di Masi si trova al quinto posto a quota 27 punti, con ancora la miglior difesa del girone "E" grazie ai soli 7 gol subiti. Avrà di fronte un avversario che, sulla carta, appare abbordabile vista anche la posizione occupata: il Mobilieri Ponsacco si trova infatti in penultima posizione a 7 punti, con una sola vittoria conquistata, quattro pareggi e nove sconfitte, con 15 gol fatti e 29 subìti dall’inizio del torneo. Guai però a sottovalutare l’avversario, che nell’ultimo turno viene dal buon pareggio casalingo conquistato contro il Tau Altopascio. Per questo mister Marco Masi predica attenzione. "Il Ponsacco è una squadra come il Trestina – sottolinea –. Nel senso che la metterà sul ritmo e sull’aggressività. Noi dovremo essere bravi a fare ciò che abbiamo fatto finora. Dobbiamo riprendere a fare ciò che sappiamo fare e lavorare con tranquillità". Mancherà certamente per squalifica Federico Ampollini, espulso per doppia ammonizione nell’ultimo turno.