Serie D. Follonica Gavorrano. A Trestina oggi trasferta difficile

Trasferta a Trestina per continuare il sogno di stare tra le prime del girone. Il Follonica Gavorrano oggi alle 14.30 gioca in casa dello Sporting Trestina. La formazione di Masi affronterà una gara delicata contro una squadra che attualmente occupa stabilmente le posizioni di metà classifica. Al momento i minerari occupano la terza posizione con 27 punti, alla pari proprio con il Livorno, a 4 punti di distanza dal Seravezza e a 5 dalla Pianese, dopo aver conquistato sette vittorie e sei pareggi con la miglior difesa del campionato, con soli 6 gol subiti in 13 partite. "Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione del primo tempo e dalle buone indicazioni che abbiamo avuto con il Livorno – sottolinea mister Masi –. Dispiace comunque che, di fatto, si tratta della prima sconfitta stagionale, anche se arrivata in maniera particolare. Adesso cerchiamo di mettere a posto alcune cose e speriamo di riuscirci. A livello fisico stiamo bene, abbiamo la testa giusta e sappiamo che per chiudere l’anno ci mancano quattro partite importanti, difficili e intense, cominciando da questa".