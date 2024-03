Serie D. Follonica Gavorrano al top. Pignat stende il Tau

Massimo risultato col minimo sforzo. Il Follonica Gavorrano vince 1-0 sul campo del Tau Altopascio e, complice il ko della Pianese, adesso la formazione di mister Masi è seconda assieme al Livorno ad un solo punto dalla vetta. Pronti via e il Follonica Gavorrano passa infatti in vantaggio dopo appena 1’: calcio d’angolo battuto da Lo Sicco con parabola verso la porta che termina direttamente sulla testa di Pignat, che stacca e batte Di Biagio con una bella incornata che vale lo 0-1. Il primo tiro della squadra di casa arriva al 32’, con Manetti che cerca la conclusione dalla distanza senza fortuna. Al 42’ Malva si rende pericoloso dalla distanza, riceve e carica il destro senza trovare lo specchio. Senza recupero termina così la prima frazione. Nella ripresa il Tau rientra in campo in proiezione più offensiva, ma senza riuscire a pungere dalle parti di Filippis. La prima occasione della ripresa la crea Regoli al 16’ un’azione personale, che si conclude tra le gambe di un difensore del Tau. Al 24’ ancora un calcio d’angolo pericoloso per il Follonica Gavorrano, con Pino che batte di testa sul cross di Lo Sicco ma trova la risposta del portiere. Il Tau prova a premere ma il Follonica Gavorrano si rende pericoloso in contropiede. L’arbitro assegna poi 5’ di recupero, durante i quali il Tau non riesce a premere.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Bernardini, Alessio, Malva (36’ st Bruno), Capparella, Bruzzo, Antoni, Manetti (24’ st Meucci), Lombardo (24’ st Perillo), Noccioli (19’ st Odianose), Biagioni (36’ st Quilici). All. Venturi.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna, Pino (37’ st Macrì), Souare (19’ st Grifoni), Nardella, Mauro (44’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (29’ st Mencagli). All. Masi.

Rete: 1’ Pignat.