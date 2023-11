Serie D. Follonica Gavorrano. Arriva il Poggibonsi

Il Follonica Gavorrano va a caccia del sedicesimo risultato utile consecutivo ospitando il Poggibonsi. Dodici partite giocate e il conto è presto fatto: sei vittorie, sei pareggi e zero sconfitte. Il terzo posto in classifica del Follonica Gavorrano conquistato domenica grazie alla vittoria conquistata a Figline, è figlio dei dodici risultati utili consecutivi, quindici se si considera anche la Coppa Italia, che valgono 24 punti in classifica. Con una difesa che è ancora la migliore del torneo, grazie ai 6 gol subìti, e un attacco che si è portato a 15 gol segnati.

Al "Malservisi-Matteini" arriva oggi un Poggibonsi che non naviga certo nelle acque a cui aveva abituato nelle ultime stagioni, ma che non va certo sottovalutato. La formazione giallorossa ha cambiato moltissimo in estate. Basti pensare, tra i partenti, al bomber Vieri Regoli che adesso veste biancorossoblù.

Una squadra che arriva a Bagno di Gavorrano con la voglia di fare punti e allontanarsi dalla zona playout, distante solo 2 lunghezze. Sono 15 i punti conquistati fino ad oggi dalla squadra allenata da Stefano Calderini, che viene dal pareggio interno per 0-0 contro il Vivi Altotevere Sansepolcro.

Massima attenzione dunque per i ragazzi di Marco Masi (nella foto), che rispetta l’avversario ma è anche consapevole di avere un gruppo affamato. "Il Poggibonsi è una squadra ostica, forte agonisticamente e con delle qualità importanti in alcuni singoli – spiega il tecnico dei minerari –. È un’altra partita che andrà affrontata da squadra, alzando il livello agonistico portandolo sui ritmi che vogliamo noi, senza farci irretire da quelli degli altri. Sono tutte partite difficili, la classifica si sta delineando, quindi dobbiamo dare continuità per poi presentarci al dunque in corsa con tutti coloro che vogliono ambire a una posizione importante".