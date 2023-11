Serie D. Follonica Gavorrano. Arriva la Sangio. Masi: "Match duro»

Dopo il pari di Livorno il Follonica Gavorrano torna in campo contro un avversario da sempre ostico. Oggi sarà di nuovo ospite la Sangiovannese dopo la sfida di Coppa Italia. Una partita vinta per 2-1 in rimonta dai minerari grazie ai gol nella ripresadi Lo Sicco e Pignat, quest’ultimo in zona Cesarini. Lo scorso anno sono invece arrivate due vittorie nel doppio confronto del girone E di Serie D, entrambe per 1-0 in favore dei biancorossoblù. Anche nella stagione precedente, quella della vittoria della Coppa Italia, il Follonica Gavorrano aveva avuto un ruolino attivo con una vittoria e un pareggio. La posizione occupata in classifica dalla Sangiovannese è al momento non delle migliori, in zona play out con 9 punti conquistati frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, con un pareggio casalingo ottenuto nell’ultimo turno contro il Vivi Altotevere Sansepolcro. "Sarà una partita difficile, come tutte le altre che dovremo ancora affrontare – sottolinea mister Marco Masi –. Perché è ancora un campionato equilibrato e ognuno lotta per i propri obiettivi, quindi sarà una partita da prendere con le molle e da affrontare con la giusta attenzione e la giusta determinazione".