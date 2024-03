Serie D. Follonica Gavorrano. Col Tau sarà battaglia

Si conclude con l’importante match contro il Tau Altopascio la faticosa settimana del Follonica Gavorrano di Marco Masi (nella foto), iniziata nell’anticipo di sabato scorso vinto contro il Seravezza Pozzi per 3-0 e andato avanti con la lontana trasferta di Coppa Italia, dove i ragazzi di Masi hanno giocato la semifinale di andata pareggiando per 2-2 in casa della Varesina. Otto giorni di fuoco per un trittico di partite che si chiude con la trasferta di Altopascio, altro match di cartello per il Follonica Gavorrano in una stagione entrata ormai nel suo periodo più caldo, quello della volata finale degli ultimi due mesi. Anche la formazione amaranto viene da una bella vittoria, un tris rifilato al Cenaia in trasferta, squadra che sarà, tra l’altro, la formazione successiva che i biancorossoblù affronteranno ancora in trasferta, prima della successiva gara di ritorno di Coppa Italia sempre contro la Varesina. Uno 0-3 che dimostra dunque l’ottima forma del Tau, squadra che i minerari incontreranno quest’anno per la terza volta. Nel primo turno della Coppa Italia, giocato al Malservisi-Matteini, era arrivato un pareggio per 2-2 nei 90 minuti, con successiva vittoria ai rigori per i biancorossoblù. In campionato, sempre a Bagno di Gavorrano, era arrivata invece una vittoria di misura per 1-0 per Dierna e compagni, con il gol segnato in pieno recupero da Marcheggiani. Alla pari invece il doppio confronto dello scorso anno, dove ad avere la meglio era stato il fattore campo: vittoria interna infatti per il Follonica Gavorrano per 3-1, mentre in trasferta aveva avuto la meglio il Tau per 2-1.

Attualmente le due squadre sono invece separate da soli due punti in classifica: i biancorossoblù in seconda posizione a quota 44 punti, con 12 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, con 31 gol fatti e 19 subiti. Il Tau a quota 42, con 11 vittorie, 9 pari e 4 sconfitte, con 39 gol fatti e 22 subiti. Ex di giornata Alessio Zini, che ha militato nel Follonica Gavorrano nella stagione 2020/21.