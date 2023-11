Serie D. Follonica Gavorrano: "Con il Figline sarà una partita dura»

A Figline Valdarno per provare a mantenere il trend positivo. Il Follonica Gavorrano è atteso oggi da uno scontro delicato contro una delle sorprese del girone E di serie D. Il Figline 1965, matricola, sta infatti disputando un ottimo campionato. La squadra allenata da Stefano Tronconi si trova infatti attualmente in ottava posizione, con 17 punti conquistati a fronte di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con 14 gol segnati e 11 subiti. Non molto lontano in classifica dalla squadra di Masi, che occupa invece la quarta posizione con 21 punti, unica società ancora imbattuta insieme al Grosseto. "Sarà una partita complicata – dice il tecnico –. Specialmente in casa è una squadra molto determinata e aggressiva. Una formazione che dà fastidio a tutti, sicuramente non andremo lì in leggerezza. Noi dobbiamo partire da un presupposto importante, che a volte tralasciamo: in tutte le partite ufficiali abbiamo fatto bene. Alcune volte meno sotto l’aspetto del gioco, ma qualcosa abbiamo sempre portato a casa, quindi bisogna avere fiducia che anche quella partita ci darà soddisfazioni".