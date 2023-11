Serie D. Follonica Gavorrano. Il presidente: "Tre punti meritati»

Undici risultati utili consecutivi in campionato, quarto posto in classifica con 21 punti e la miglior difesa del torneo con sole 5 reti incassate. Il Follonica Gavorrano dopo il successo sulla Sangiovannese non ha tempo per rifiatare, visto come domani tornerà in campo per la Coppa Italia. "Quella di domenica è stata una vittoria importante, contro una squadra che ha fatto una bella partita – dice il presidente Paolo Balloni –. Lo avevamo visto già in Coppa Italia. Abbiamo sofferto nel primo tempo, senza fare un tiro in porta. Nella ripresa siamo stati più dinamici, abbiamo trovato questo bellissimo gol con Ampollini ed abbiamo avuto altre occasioni".

Ma già domani ci sono i sedicesimi di finale di Coppa Italia. "E’ stata una gara tosta, ora ci attende una sfida delicata in Coppa Italia contro il Vivi Altotevere Sansepolcro – conclude Balloni –. Speriamo di andare avanti. Siamo la miglior difesa del torneo, ma ci manca di fare qualche gol in più. Abbiamo grandi potenzialità, una rosa forte. Vogliamo continuare così". I minerari domani al Malservisi-Matteini ospiteranno una formazione che in campionato sta faticando, ma che in coppa si sta togliendo diverse soddisfazioni.