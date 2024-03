Serie D, Follonica Gavorrano. Mencagli: "Finalmente mi sono sbloccato»

Un gol che poteva valere tanto, e una bella settimana quella passata da Mattia Mencagli, attaccante del Follonica Gavorrano. L’attaccante biancorossoblù, arrivato in Maremma nel mercato invernale, ha segnato i suoi primi due gol con la maglia dei minerari. Prima sabato in campionato, poi il momentaneo 1-2 contro il Varesina nella semifinale di andata della Coppa Italia di serie D, sempre al 90’, prima di subire il pareggio all’ultimo respiro. Mencagli finalmente nell’ultima settimana si è sbloccato ed ora sarà un’arma in più per mister Masi. "L’abbiamo approcciata come il mister ci aveva chiesto – sottolinea Mencagli – e come l’avevamo preparata nei due giorni che abbiamo avuto a disposizione. Siamo partiti forte e aggressivi, abbiamo avuto le nostre chance e abbiamo concesso poco, con una buona parata di Filippis. Poi abbiamo trovato il gol su un calcio piazzato come avevamo provato. Meritavamo anche di vincere per come è andata, abbiamo trovato il gol del vantaggio al 90’. È stato fatale l’ultimo minuto di recupero, prima c’erano due falli per noi non fischiati e poi un rigore abbastanza generoso concesso agli avversari. Ma è andata così e ci prendiamo questo 2-2, tra due settimane vedremo di strappare la qualificazione. Dispiace per Masini, è un ragazzo fondamentale e siamo tutti legati a lui. Purtroppo il suo infortunio è l’unica nota stonata della partita. Il gol di sabato è stata una liberazione ci tenevo a sbloccarmi con questa maglia e ancora non ci ero riuscito, ero sicuro che prima poi ce l’avrei fatta. Quello di coppa è stato un bel tiro, mi è piaciuto come gol. Con assist di Pino, con cui avevo già giocato a San Donato, ci conosciamo bene. Comunque ci tengo a dedicare il gol al ragazzo che è venuto a mancare in questa settimana, Marco Pezzati, con cui ho giocato un anno fa a Cascina".