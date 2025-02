Serie D. Forlì, sabato in palio 6 biglietti omaggio

Sei nostri lettori tifosi del Forlì Calcio potranno assistere gratuitamente domenica alla partita dei galletti contro il Progresso. Grazie alla partnership tra la società calcistica di viale Roma e il nostro giornale, in ogni settimana in cui il Forlì gioca al Morgagni metteremo in palio appunto sei biglietti: una preziosa opportunità per sostenere i galletti, primi e quindi in lotta per salire in C. Per cercare di avere un posto per questa domenica bisogna chiamare sabato alle 13 in punto allo 0543.453201: i sei più veloci e fortunati a trovare la linea libera avranno il tagliando omaggio per il settore di tribuna laterale (lato via Emilia).