Serie D. Fossombrone: sofferenza, orgoglio e un super Bianchini

Neroverdi avanti con Arlotti, ma gli ospiti reagiscono con Fabbri e in dieci tengono il campo grazie a un super Bianchini. Per i teatini resta il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica. Finisce con un pareggio che racconta tanto e lascia aperte molte interpretazioni la sfida dell’Angelini tra Chieti e Fossombrone. L’1-1 è il risultato più giusto per quanto visto sul campo. Tanto equilibrio e momenti di sofferenza distribuiti in modo paritario tra le due squadre, anche se il Chieti può recriminare per non aver saputo approfittare della superiorità numerica per tutta la seconda metà di gara.

Il Chieti passa subito con Arlotti, ma il Fossombrone risponde con la punizione vincente di Fabbri. Nonostante l’espulsione di Likaxhiu, gli ospiti resistono alle offensive del Chieti, sfiorando il colpaccio con la traversa di Bucchi. Gran parte del merito va riconosciuto a Bianchini, portiere del Fossombrone, protagonista di una prova maiuscola. Sempre sicuro tra i pali, si è fatto trovare pronto in più di un’occasione, compresa la punizione di Ceccarelli che sembrava destinata a culminare in gol, ma che l’estremo difensore ha disinnescato con un intervento.

Il tecnico del Fossombrone, Marco Giuliodori, ha apprezzato l’impegno della squadra, sottolineando come il risultato rispecchiasse quanto visto in campo. Secondo l’allenatore, la squadra ha saputo reagire con determinazione dopo il vantaggio iniziale dei neroverdi firmato da Arlotti, mantenendo ordine e intensità anche dopo l’espulsione di Likaxhiu. Il pareggio di Fabbri è stato meritato, mentre la squadra ha sfiorato più volte il colpaccio, dalla traversa di Bucchi all’occasione finale di Ronchetti. I complimenti del tecnico anche ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra in trasferta.

Per i teatini resta un pareggio dal retrogusto amaro: con l’uomo in più per buona parte del match, c’è rammarico per non aver portato a casa il risultato. Il Fossombrone, invece, conquista un punto che vale doppio. I marchigiani hanno dato dimostrazione di solidità, capacità di soffrire e la certezza di avere in squadra uomini in grado di decidere con una giocata o di blindare il risultato con un intervento.

Domenica allo stadio Bonci, il Fossombrone riceverà l’Uni Pomezia, reduce da un buon pareggio con il Teramo. La sfida ci dirà molto sulle ambizioni della squadra metaurense: con la compattezza mostrata a Chieti e il talento dei suoi singoli, ha le carte in regola per trasformare un buon avvio in un percorso solido e sorprendente.

Valerio Paganelli