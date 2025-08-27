Serie D. Fulmine a ciel sereno in casa dell’Oltrepò. Lascia l’allenatore Parolini, in panchina Granoche

BRONI (Pavia)Colpo di scena in casa Oltrepo’ a pochi giorni dalla prima partita ufficiale. Il sodalizio di patron Fabrizio Catenacci ha comunicato di aver sollevato da tecnico della prima squadra mister Maurizio Parolini dopo un mese di allenamenti e 5 amichevoli precampionato disputate. Un fulmine a ciel sereno visto che il tecnico artefice della salvezza della scorsa stagione (dove ha contribuito alla valorizzazione dei tanti giovani presenti in rosa) sembrava intoccabile per provare un altro miracolo sportivo. I motivi della sofferta decisione presa dalla dirigenza sono oscuri e questa sorprendente notizia ha stupito tutti. Lascia l’Oltrepo’ anche il vice tecnico Matteo Meduri, fidato collaboratore dell’ormai ex mister. Annunciato ieri il sostituto: si tratta di Pablo Granoche, uruguayano classe 1983, con esperienza da calciatore anche in serie A. Il ds Nicola Raso ha trovato subito il nome del nuovo condottiero biancorosso che domenica dovrà guidare la squadra nel primo turno di coppa Italia allo stadio di via Ferrini contro la corazzata Pavia che nel turno preliminare ha superato la Vogherese. Quest’ultima sarà poi la prima avversaria di Andrini e compagni sempre allo stadio San Contardo di Broni domenica 7 settembre. Sarà importante per la dirigenza fare la scelta giusta e nello stesso tempo in sede di mercato migliorare l’organico per cercare di raggiungere il prima possibile l’obiettivo stagionale della salvezza.

Raffaele Sisti