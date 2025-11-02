Serie D - Gara in trasferta per il San Donato a Terranova. Scandicci aspetta il temibile Grosseto

Campionato di Serie D sempre più nel vivo della lotta. Anche la 10ª giornata prospetta gare incisive e affascinanti che promettono emozioni, per la vetta, per i playoff che per la salvezza. Queste le partite del girone E in programma oggi alle 14,30.

Scandicci-Grosseto (arbitro: Antonuccio di Roma). E’ tempo di riscatto per lo Scandicci che dopo la prova opaca di Montevarchi, è chiamato a ritrovare la determinazione perduta contro la capolista Grosseto del tecnico Indiani. Una sfida proibitiva per gli uomini di Taccola, da ‘Davide contro Golia’, di fronte a un Grifone ben strutturato dalla difesa all’attacco, il quale inizia a sentire il fiato sul collo di un Siena mai domo. Per tentare l’impresa e fermare la "corazzata" maremmana, ai Blues non basterà la normalità: occorrerà la partita perfetta, per conquistare i tre punti, sperando che Dodaro e Viligiardi riescano a recuperare. Non ci sarà Tacconi che deve scontare l’ultima giornata di squalifica. Nel Grosseto può debuttare il nuovo attaccante: Jonathan Ciabuschi (’97) ex Ascoli, che va a rinforzare il reparto formato da Marzierli e Benedetti.

Terranuova Traiana-San Donato Tavarnelle (arbitro: Isu di Cagliari). Ormai lanciato su un passo di marcia regolare e convincente, il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli si reca in Valdarno, sfidando un Terranuova Traiana, che fra le proprie mura ha raccolto di più che in trasferta. Tuttavia, contro la formazione di mister Becattini, che ha di recente ritrovato qualche prezioso punto in classifica, la parola d’ordine resta prudenza: il calcio insegna che non bisogna mai fidarsi. Per la formazione da schierare contro gli aretini, Bonuccelli non potrà utilizzare Pecchia ancora sotto squalifica, per il resto tutto il gruppo è a disposizione. E’ probabile che venga riconfermata la formazione vittoriosa con il Sansepolcro, con Ciravegna, Doratiotto e Rotondo i punti fermi in attacco, mentre Senesi, Nardella e Calonaci restano alternative.

Giovanni Puleri