Serie "D». Ghiviborgo batte il Figline e sale al sesto posto. Successo in rimonta con Tommaso Carcani e Bura

GHIVIBORGO

2

FIGLINE

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Saidi, Sanzone, Bura, Vecchi (74’ Seminara), Campani, Carli (91’ Poli), Orlandi (76’ Nottoli), Turini, T. Carcani (72’ Hrom), Lepri. (A disp.: Bonifacio, Signorini, Cristofani, Vitrani). All.: Lelli.

FIGLINE (4-4-1-1): Pagnini, Dema, Sabatini, Simonti, Zellini (82’ Saccardi), Masini (72’ Fiore), Torrini, Costantini (74’ Zhura), Sesti, Diarra, Bruni. (A disp.: Conti, Malpaganti, Bonavita, Banchelli, Simoni). All.: Tronconi.

Arbitro: Angelo di Marsala.

Reti: 28’ Diarra, 45’+2’ T. Carcani, 61’ Bura.

Note: 94’ espulso Hrom.

GHIVIZZANO - Il Ghiviborgo supera con merito il Figline e allunga la propria serie positiva, al termine di una gara non facile, ma interpretata bene. Iniziale fase di studio, molto tattica e povera di emozioni fino al 28’, quando gli ospiti passano a sorpresa, su conclusione sbagliata di Bruni che diventa un assist per Diarra che si inserisce e infila Becchi. I colchoneros ci mettono un po’ a reagire. Poi, al 43’, insidioso cross da sinistra di Lepri: nessuno interviene; al 45’ Tommaso Carcani viene anticipo in extremis da un difensore. Ma, nel secondo minuto di recupero, ben lanciato da Carli, batte l’"ex" Pagnini, segnando il suo settimo gol stagionale.

Ripresa molto più bella, grazie soprattutto alla formazione di Lelli che, con un costante possesso palla, mette in difficoltà i fiorentini. Al 5’ Orlandi chiama Pagnini alla deviazione in corner; al 7’ lo stesso numero uno gialloblu è bravo sul colpo di testa di Sanzone ravvicinato; mentre al 10’ è salvato dal palo, su azione personale di Lepri che converge dalla sinsitra, incrocia il tiro e colpisce il legno interno alla destra del portiere. Ma il vantaggio è nell’aria e arriva di lì a poco: punizione-cross di Orlandi, Sanzone la rimette a centro area e Bura segna sotto misura.

Il Figline accusa il colpo e rischia di capitolare di nuovo al 26’, ma la conclusione di Carli, il migliore in campo, è deviata in corner da Pagnini. I padroni di casa non la chiudono e, nel finale, rischiano, soffrendo la generosa reazione ospite. Al 33’: prima Zhupa di testa, poi Diarra, non sono abbastanza cattivi sotto porta e Sanzone salva sulla linea. Al 38’ ancora Zhura di testa costringe Becchi in corner. Il Ghiviborgo, però, gestisce bene e vince con merito, chiudendo in dieci (espulsione di Hrom). Ora è sesto, a quota 33.

Flavio Berlingacci