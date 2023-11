Serie "D». Ghiviborgo: il gol di Carli non basta. L’Orvietana impone il pareggio

GHIVIBORGO

1

ORVIETANA

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Turini, Sanzone, Vecchi, P. Carcani, Signorini (59’ Poli), Carli (67’ Nottoli), Campani, Giannini (72’ Gibilterra), T. Carcani, Orlandi (49’ Lepri). (A disp.: Cusin, Bura, Cristofani, Russo, Vitrani). All.: Lelli (squalificato, in panchina Scarci).

ORVIETANA (4-4-2): Marricchi, Caravaggi, Vignati, Siciliano (62’ Congiu), Lorenzini, Veneroso (85’ Santi), Ricci (23’ Manoni), Greco, Fabbri, Stampete (74’ Di Natale), Marsili (81’ Osakwe). (A disp.: Rossi, Labonia, Ciavaglia, Mafoulou). All.: Fiorucci.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Reti: 16’ Carli, 31’ Marsili.

Note: 88’ espulso Manoni.

GHIVIZZANO - Partita bella e giocata a gran ritmo che si chiude con un giusto pareggio, il primo del Ghiviborgo in questo campionato. La prima occasione è per l’Orvietana all’8’, ma Veneroso, al termine di una buona azione corale, sbaglia un "rigore" in movimento. Poi sono i ragazzi di Lelli a prendere in mano la gara, collezionado tre ghiotte opportunità consecutive per passare in vantaggio: al 10’ Marricchi devìa in corner un tiro a giro di Giannini; all’11’ il portiere ospite è miracoloso sul diagonale di Orlandi; ed un minuto dopo respinge una conclusione ravvicinata di Tommaso Carcani. E’ solo il preludio alle rete colchonera: cross dalla destra di Turini, Carli di testa, troppo solo un area, porta avanti i suoi. La compagine di Fiorucci, però, reagisce con vigore. Al 22’ Fabbri impegna Becchi da distanza ravvicinata e, poco dopo la mezz’ora, un gran tiro dello stesso si infrange sulla traversa: riprende Marsili di testa e segna a porta vuota.

La sfida continua ad essere piacevole e molto intensa. Il Ghivi ci prova con Campani e Giannini prima dell’intervallo, ma la sostanza non cambia. In avvio di ripresa parte fortissimo l’Orvietana, pressando alto e mettendo in difficoltà i padroni di casa. Al 3’ è bravo Becchi su Greco, mentre al 6’ Marsili, dal limite, colpisce una clamorosa traversa. Fino a metà del secondo tempo, sono gli ospiti a giocare meglio, poi crescono i ragazzi di Lelli che disputano un buon finale e si fanno pericolosi con Turini e Gibilterra. Il risultato, però, rimane fermo sul pari che finisce per soddisfare entrambe le contendenti.

Flavio Berlingacci