Serie "D». Ghiviborgo quasi al completo. Oggi arriva il S.Donato Tavarnelle

Con il morale alto e la massima fiducia nei propri mezzi, il Ghiviborgo gioca al "Carraia", contro il San Donato Tavarnelle, per dare ulteriore continuità all’attuale momento positivo. I colchoneros sono, infatti, reduci da due vittorie consecutive, entrambe in rimonta e con ottime prestazioni che li hanno proiettati al settimo posto, a braccetto dello stesso San Donato. E questo la dice lunga anche sulle qualità dell’avversario che ha caratteristiche diverse rispetto al Ghivi (segna poco e subisce poche reti), come nel successo di misura sul Real Forte nel turno infrasettimanale.

Partita, dunque, piuttosto complicata, avversario tosto, quadrato e da prendere con le molle: questo dicono le statistiche e, soprattutto, la classifica. C’è, però, molta curiosità intorno alla squadra di Lelli, attesa alla terza gara in appena otto giorni, per un altro impegno severo e dispendioso per il quale rimangono da valutare le condizioni di alcuni acciaccati, con le scelte del trainer che dipenderanno anche e soprattutto dalla condizione fisica dei suoi ragazzi, apparsi, finora sempre in gran forma, grazie al gran lavoro svolto dallo staff tecnico biancorossoazzurro. Fra i dati statistici di questa prima parte di campionato da segnalare, inoltre, che il Ghiviborgo non conosce mezze misure, visto che è l’unica formazione a non aver mai pareggiato.

Tutti o quasi a disposizione, ad eccezione del secondo portiere Cusin, squalificato per due turni e con l’allenatore Lelli costretto a seguire i suoi dalla tribuna, fermato per quattro giornate dal giudice sportivo, dopo l’espulsione per proteste a Montevarchi.

Schieramento scontato nel modulo (4-3-3), non negli interpreti che, presumibilmente, ruoteranno, in particolare nel reparto avanzato. Proviamo a ipotizzare il probabile "undici" di partenza: Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005) a destra, Pietro Carcani a sinistra, Vecchi e Sanzone coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003) e Carli (o Nottoli); tridente d’attacco con: Giannini (o Lepri) e Petronelli (2003) o Orlandi sugli esterni; Tommaso Carcani centravanti. Molto dipenderà da chi sta meglio. Si gioca alle 14.30, atteso buon pubblico.

Flavio Berlingacci