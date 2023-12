Serie D girone A. Città di Varese ko: "Pagati gli errori»

La pesante sconfitta (1-3) al Franco Ossola contro il Chisola dovrà servire da lezione al Città di Varese. Lo auspica il medesimo allenatore dei biancorossi, Corrado Cotta che afferma: "Abbiamo sbagliato e abbiamo pagato. Il gol del 3-1 regalato, ci ha tagliato le gambe e anche sulla prima rete ci abbiamo messo del nostro per far segnare l’avversario". Riconosciuti i meriti degli avversari che hanno colto un successo storico su un campo come quello del Varese, Cotta chiede ai suoi di non piangersi addosso ma di mettersi al lavoro alla ripresa degli allenamenti, con ancora maggiore determinazione: "Reagiremo subito, volteremo pagina per andare a Voghera a riprenderci quello che abbiamo lasciato domenica". "Con il Chisola abbiamo sbagliato l’atteggiamento iniziale e sulle seconde palle siamo stati troppo molli", aggiunge Cottarelli, autore del gol della bandiera.

La Vogherese, prossima avversaria, è stata battuta 4-1 ad Albenga e mister Molluso rimarca come occorrerà cambiare registro: "Abbiamo sbagliato completamente l’approccio, nonostante avessimo lavorato perché ciò non succedesse. Non è ammissibile che una squadra con un seguito come il nostro non tiri fuori quel qualcosa in più per stare in corsa per tutta la partita".Luca Di Falco